شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل إلى ربع نهائي سلاح الشيش بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 29 يوليو 2024 04:16 م
تأهل البطل المصري محمد حمزة المصنف الثالث عالمياً بسلاح الشيش، إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز في دور الـ 16على الإسباني كارلوس ليافاردو بنتيجة 15-12.
ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:
سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.
سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.
سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.
سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.
سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.
سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.
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