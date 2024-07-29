شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق في القيمة التسويقية على المقاولون قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في التاسعة مساءً، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك والمقاولون العرب، والذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويتفوق نادي الزمالك في القيمة التسويقية على المقاولون العرب قبل لقاء الليلة، حيث تبلغ قيمة الفريق الأبيض 17 مليون و400 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون 5 ملايين و330 ألف يورو.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المقاولون العرب بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة، بينما يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتحقيق الفوز الليلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط لدوري المحترفين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق بآخر ظهور فى المسابقة، فيما تعادل المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.