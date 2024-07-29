شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين مرشحين للانضمام للمنتخب الأول بعد أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات المنتخب الأولمبى المقام حاليا بأولمبياد باريس حالة من التوهج لعدد من اللاعبين الذى وضعهم حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى تحت الميكروسكوب من أجل ضم بعضهم لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

ويراقب حسام حسن وجهازه المعاون عدد من اللاعبين بعد تألقهم اللافت مع المنتخب الأولمبى في المباراتين الأوليتين وظهورهم بشكل جيد أثنى عليه جميع المتابعين وأدى لمطالبة البعض بضمهم في المعسكرات المقبلة.

حمزة علاء

حارس مرمى المنتخب الأولمبى ، بالرغم من عدم مشاركته مع ناديه الأهلى إلا أنه دائما ما يكون في الموعد ويظهر بشكل جيدا جدا في كل البطولات المجمعة للمنتخب، وهو ما دفع الجهاز الفني للمنتخب للتفكير فيه حتى يكون ذخيرة حية للفراعنة .

الحارس بالرغم من أن السويسرى كولر المدير الفني للأهلى أوصى بإعارته لإحدى الأندية لإكسابه الثقة المطلوبة إلا أنه ما زال يقف على رجليه ويمتلك ثقة كبيرة في قدراته ومن المتوقع أن يكون حارسا أساسيا في الموسم المقبل مع إحدى الأندية التي ينتقل إليها .

أحمد عيد

ظهر أحمد عيد الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبى والمصرى البورسعيدى بشكل قوى جدا خاصة في لقاء أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات وأدى للحصول على الإشادة الكاملة من على ماهر المدير الفني للنادى البورسعيدى .

حسام حسن يبحث عن بديل جديد لمحمد هانى في الجبهة اليمنى وربما يجد ضالته في أحمد عيد الذى يمتلك إمكانيات وقدرات خاصة تؤهله للمشاركة كظهير أيمن عصرى سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى عند اللزوم .

عمر فايد

مدافع المنتخب الأولمبى المحترف بالدورى التركى ، بالرغم من صغر سنه إلا أنه أبلى بلاء حسنا في الخط الخلفى لشباب الفراعنة ، وهو ما دفع حسام حسن لوضع عينيه على اللاعب من أجل ضمه في المعسكرات المقبلة خاصة وأنه يتميز بصغر السن في الوقت الذى يبحث فيه الجهاز الفني عن مدافعين جدد بجانب محمد عبد المنعم بعد إصابة محمود حمدى الونش وعدم وجود مدافعين بالدورى .

كريم الدبيس

يضع حسام حسن كريم الدبيس تحت نظره من أجل ضمه خاصة أن مركزه يعانى المنتخب منه كثيرا حيث يشارك اللاعب في مركز الظهير الأيسر ، ويحتاج الفراعنة للاعب جديد يكون بديل أحمد فتوح ومحمد حمدى.

وبالرغم أن كريم الدبيس لا يشارك مع ناديه الأهلى في أي لقاء إلا أن البطولة جاءته من السماء ليشارك يشكل أساسى على أمل الإنتقال لأى نادى أخر أو الإحتراف بإحدى الدوريات الأوروبية.

أسامة فيصل

ربما يجد حسام حسن ضالته في أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبى حتى يكون بديلا لمصطفى محمد في قائمة الفراعنة خاصة وأن فيصل ظهر بشكل جيد جدا ويعد محطة قوية في هجوم المنتخب .