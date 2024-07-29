شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين مباراة صعبة مع نظيره سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 10.93 مليون يورو

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ16 إنتصار متتالى وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن الخروج بنتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.