شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يخسر في سلاح الشيش أمام بطل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

خسر عبد الرحمن طلبه صاحب الـ 16 سنة أمام الأمريكي ايتكن المصنف الثاني عالمياً 15-8 في دور الـ 16 لأولمبياد باريس 2024 في سلاح الشيش.

تأهل عبد الرحمن طلبة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 16 فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على بطل المجر 15-14 ، فى مباراة قوية شهدت ريمونتادا لبطل الفراعنة.

وتأهل اللاعب محمد حمزة بطل سلاح الشيش إلى دور الـ 16 بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالفوز على يوركيويتش جان بطل بولندا بنتيجة 15-14.