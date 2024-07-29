شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة المقاولون اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولي محمود البنا، لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي تجمع الفريقين في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أدار الحكم الدولى محمود البنا 34 مباراة للزمالك في جميع البطولات منذ بداية مسيرته التحكيمية، فاز خلال الفارس الأبيض في 18 مواجهة وتعادل في 7 وتلقى الخسارة فى 9 مناسبات فقط.

على صعيد البطاقات الملونة أشهر البنا البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك 66 مرة والبطاقة الثانية مرة وحيدة و3 بطاقات حمراء.

واحتسب للاعبي الزمالك 13 ركلة جزاء، وسبق له إدارة مباراتين قمة فاز بهما الأهلى، الأولى فاز الأحمر بهدفين لهدف وحيد لكنه احتسب ضربة جزاء للزمالك أهدرها محمود علاء، والثانية فاز الاهلى 4/ 1 واحتسب أيضا للزمالك ركلة جزاء سجلها أحمد مصطفى زيزو.

وكانت أخر مباراة أدارها البنا للزمالك ضد سموحة البورسعيدى في 6 مايو الماضي وخسر الفارس الأبيض بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.