شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسيراميكا في الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الاثنين لمواجهة سيراميكا المقرر لها إقامتها على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد الاهلى جهود لاعبه خالد عبد الفتاح أمام سيراميكا بعد غاب عن مواجهة المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بسبب الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.