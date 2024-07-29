شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: لم نحقق المطلوب أمام الدنمارك بالشوط الأول.. وعلينا تدارك الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

عبر يحيى الدرع نجم منتخب اليد عن حزنه بعد الخسارة من الدنمارك في ثاني مباريات أولمبياد باريس 2024، مؤكدًا: "لا أرغب في الحديث عن الفرق الثانية وأرغب في الحديث عن فريقي فقط، لم نحقق المطلوب والشوط الثاني حققنا ما يجعلنا نحترم أنفسنا ونحن خارجين والجميع يحترمنا".

تابع في تصريحات بعد المباراة: "لدينا شوط كامل علينا مراجعته ليس من أجل مباراة فرنسا ولكن من أجل أنفسنا لأننا منتخب في مكانة أكبر وأن يوجد لدينا هذا الكم من الأخطاء وأن نجر إلى رتم لعب المنافس".

أردف: "الأهم أن نتعلم ونقوم بخطوة أفضل، وأن يكون اللقاء المقبل مفيد لنا ونحقق نتائج طيبة، أخطأنا أكثر من خطأ ولم نتداركها، خالصة أنها كانت أمام فريق قوي مثل الدنمارك، ولا يجوز أن يحدث ذلك، وقادرين على التعلم من الأخطاء بعد أي سقطة، ومن الأفضل أن تكون الأخطاء مبكرة".

أضاف: "مباراة فرنسا سنلعب مع فريق تصنيف أول وعلى أرضه واليوم الجمهور شجعنا بعدما أظهرنا مستوانا واستمتعنا بلعبنا وفي النهاية هذه هي الرياضة، والجميع يحترمنا ويضعنا في مكانة كبيرة، ووارد أن أي فريق يتعرض لسقطات ولكن الأهم ألا تتكرر".