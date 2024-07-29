شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود محمود جنش للزمالك لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل عواد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الفترة الحالية أزمة في مركز حراسة المرمى، خاصة بعدما تعرض محمد صبحى للإصابة بشرخ في عظمة الكتف، وخرج محمد عواد من حسابات الجهاز الفني بسبب عدم تجديد تعاقده حتى الأن، وأصبح الحارس على مقربة من الرحيل النهائي عن القلعة البيضاء.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أقبل على خطوة جريئة بالاعتماد على الحارس الشاب محمود الشناوى، الذى شارك في مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقدم الشناوى مستوى مبهر نال به إشادة الجميع.

الأزمة تكمن في مصير مركز حراسة مرمى الزمالك في المرحلة المقبلة، وهل سيستمر محمود الشناوى بنفس المستوى أم سيحتاج الفريق لتدعيم فورى لهذا المركز الحساس، وذلك في حال نجاح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في رفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.

البعض رشح محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن سبورت الحالي، والذى ينتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل 2025، وأبدى الحارس في الكثير من الأوقات رغبته في العودة لصفوف الزمالك، وهو ما يجعل حظوظه الأوفر في حال الرغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى، ويتبقي فقط أمام إدارة الزمالك التفاوض مع إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع "جنش".

وفى حال تعاقد الزمالك مع محمود جنش ورحيل محمد عواد سيكون ترتيب حراس المرمى في القلعة البيضاء هو (محمود جنش، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوى، وعمر عبد العزيز".