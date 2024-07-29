شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب اليد: نواجه فرقًا كبيرة ونعمل على إعلاء اسم مصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد على حارس مرمى منتخب اليد، أن الشوط الأول أمام الدنمارك لم نتوقع البداية القوية للمنافس، وفى الشوط الثاني عملنا على تحسين الأداء خاصة أننا نلعب باسم مصر، ولا يجوز أن نظهر بهذا المستوى.

تابع حارس منتخب مصر لكرة اليد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أننا نواجه فرق كبيرة، لكننا نخوض كل مباراة بغرض المكسب وهدفنا الوصول للنهائيات، وتحقيق أهدافنا.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.