نجم برشلونة يرفض عرض الهلال السعودي

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رفض عرضا من الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بمنصة “إكس”: “فيتور روكي ومعسكره رفضوا عرض العقد الأولي للهلال بعد نهج النادي إلى النادي”.

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وأضاف “طلب الهلال، معلومات عن مهاجمين آخرين أعمارهم أقل من 21 عامًا، كبدائل محتملة لصفقة روكي، بما في ذلك جون دوران لاعب أستون فيلا الذي يريد الانضمام إلى وست هام”.

ومر فيتور روكي برحلة مليئة بالتقلبات منذ وصوله إلى البارسا، حيث لم يلعب سوى 353 دقيقة، وضعته في طريق الخروج من قلعة الكامب نو.

وانضم روكي إلى الفريق الكتالوني، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ قيمتها الإجمالية 31 مليون يورو.