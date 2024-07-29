تطورات تجديد أوباما مع الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن تطوورات تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الأبيض في الفترة الحالية.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال أحمد سالم، في تصريحات صحفية:” قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك هو الذي سيحسم الأمور”.

وتابع:”فإذا أراد جوميز استمراره سيكون متواجدًا بالتأكيد، وسوف يتم تجديد تعاقده على الفور، لكن حتى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الشأن”.

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وكانت قد أشارت بعض التقارير أن يوسف أوباما لا يمانع في تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن طلب زيادة العقد، مثلما حدث مع أكثر من لاعب في الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لـ مباراة هامة اليوم الاثنين في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين لمواجهة فريق المقاولون العرب على ملعب الأخير، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة حصدها من 28 مباراة.

بينما يتواجد فريق المقاولون العرب في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 29 مباراة.