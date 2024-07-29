ملامح تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

حدد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إسبانيا في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024، غدًا الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع لمواجهة إسبانيا كل من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس

الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمد النني – محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل – أسامة فيصل – أحمد سيد «زيزو»

ويدخل منتخب مصر الأولمبي المباراة وفي جعبته 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

بينما يتواجد منتخب جمهورية الدومينيكان في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويحتل منتخب أوزبكستان المركز الرابع والأخيرة بدون أي نقاط.