بادجي يصدم الزمالك بسبب الاهلي

أكد جهاد طنيش، وكيل أعمال اللاعب السنغالي أليو بادجي، عن وجود اهتمام من جانب بعض الأندية المصرية لضم اللاعب.

وكان نادي بوردو الفرنسي قد أعلن إفلاسه، ما أتاح الفرصة أمام بادجي للرحيل عن الفريق. وبالتالي، يدرس اللاعب حاليًا أكثر من عرض للانتقال إلى وجهة جديدة بعد الرحيل عن بوردو.

شدد طنيش على أن بادجي لن ينضم إلى أي ناد في مصر سوى النادي الاهلي.

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وأوضح وكيل بادجي أن اللاعب يعتز كثيرًا بجماهير الاهلي وبالفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء. وبناءً عليه، فإن رغبة بادجي الواضحة هي اللعب مجددًا للنادي الاهلي فقط في حال قرر العودة إلى مصر.

تلقى مسؤولو نادي الزمالك عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين لضم السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق بوردو الفرنسي السابق، في صفقة انتقال حر خلال الموسم المقبل.

من المقرر عرض الأمر على المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز للاطلاع على رأيه فيما يتعلق بالتعاقد مع اللاعب السنغالي.