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صدمة.. الأولمبية تنشر جدول مباريات اليوم وتوقعات هزائم لاعبي مصر- صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- (الخليج 365)

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا صحفيا اليوم، عبر الجروب الخاص بالصحفيين "بالواتس أب"، كما هو معتاد بشكل يومي بمباريات اللاعبين المصريين في أولمبياد باريس التي تقام حاليا.

والغريب في بيان اليوم الإثنين، هو إرسال مواعيد المباريات، وبه توقيع لهزيمة بعض اللاعبين المصريين في المنافسات.

وكتب بيان اللجنة الأولمبية: "علاء أبو القاسم (فردي سلاح الشيش - 34 عام - المصنف 24 عالميا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة أفريقيا، ويواجه بطل اليابان في دور الـ32 ومن المتوقع خسارته.

وأضاف: "عبدالرحمن طلبة (فردي سلاح الشيش - 17 عاما - المصنف الـ18 عالميا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة أفريقيا، ويواجه بطل المجر في دور الـ 32 ومن المتوقع خسارته".

وأثار هذا البيان من قبل اللجنة الأولمبياد، جدلا واسعا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لكونه يتوقع خسارة اللاعبين قبل خوضهم المباريات وهو أمر محبط حسب وجهة نظرهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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