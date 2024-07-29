"توقعوا خسارته ففاز".. عبدالرحمن طلبة ينتصر على اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب سلاح الشيش، في التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في باريس.

وحقق عبدالرحمن طلبة صاحب الـ17 عاما، الفوز على بطل المجر دانيال دوسا بنتيجة 15-14، في الفترة الثانية من المباراة.

والغريب في الأمر، أن اللجنة الأولمبية أرسلت في بيانها اليومي الخاص بمباريات اللاعبين المصريين في البطولة، توقع بخسارة عبدالرحمن أمام منافسه المجري.

وكتبت اللجنة الأولمبية في بيانها للصحفيين: "عبدالرحمن طلبة (فردي سلاح الشيش - 17 عاما - المصنف الـ18 عالميا) تأهل إلى الأولمبياد من بطولة أفريقيا، ويواجه بطل المجر في دور الـ 32 ومن المتوقع خسارته".

جدير بالذكر، أن البعثة المصرية حققت أول ميدالية أمس الأحد، عن طريق لاعب سلاح سيف المبارزة محمد السيد الذي حقق البرونزية، بعد التفوق على بطل المجر.

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