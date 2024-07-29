انتهاء مغامرة الشاب عبد الرحمن طلبة في أولمبياد باريس 2024.. ماذا قدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ودع اللاعب المصري الشاب، عبد الرحمن طلبة، منافسات سلاح الشيش فردي رجال، عقب الخسارة من بطل أمريكا إتكين نيك.

وبدأ اللاعب صاحب الـ17 عام مشواره في أولمبياد باريس 2024 بالفوز على المجري دوسا دانيال في دور الـ32 بنتيجة 15-14.

ويحتل عبد الرحمن طلبة المركز الـ18 عالميا، ويشارك لأول في دورة ألعاب أولمبية.

وكان قد حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشيش للناشئين 2023، وفاز بالميدالية الفردية في بطولة أفريقيا مرتين (الفضية - 2024، البرونزية - 2023).

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