محمد حمزة يودع منافسات سلاح الشيش من ربع نهائي أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ودع المصري محمد حمزة منافسات سلاح الشيش من ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، عقب الخسارة من بطل إيطاليا ماتشي فيليبو.

وبدأ حمزة منافسات أولمبياد باريس بالفوز على بطل بولندا 15-14، وفي دور الـ16 فاز على بطل إسبانيا 15-12، وودع المنافسات في ربع النهائي بنتيجة 15-9.

ومن المقرر أن يشارك محمد حمزة مع منتخب مصر ضد أمريكا، في منافسات سلاح الشيش منتخبات يوم 4 أغسطس.

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