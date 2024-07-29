حارس منتخب مصر لكرة اليد يوضح سبب تألق اللاعبين في الشوط الثاني ضد الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، محمد على، عن الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال محمد علي عبر بي إن سبورتس: "لم نتوقع أن الأمور ستسير على هذا النحو في الشوط الأول، حيث ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام منتخب كبير مثل الدنمارك".

وتابع: "بين الشوطين تحدثنا عن الأخطاء، منتخب مصر كبير ونعلم أن هذا الأخطاء يجب ألا نقع فيها".

وأوضح: "لذلك لعبنا الشوط الثاني بشكل مختلف، وشعرت أنني كحارس مرمى يجب أن أساعد الفريق تحديدا أننا نريد تقديم أفضل ما لدينا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد يقع في المجموعة الثانية بجانب كل من، الدنمارك، النرويج، المجر، الأرجنتين، وفرنسا.

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