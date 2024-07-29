شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يحقق المركز الخامس بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

احتل محمد حمزة لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الخامس في منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد الخسارة من بطل إيطاليا فى منافسات ربع نهائى منافسات سلاح الشيش لأولمبياد باريس 2024.

وتأهل البطل المصري محمد حمزة المصنف الثالث عالميًا بسلاح الشيش، إلى دور ربع النهائي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب الفوز في دور الـ 16على الإسباني كارلوس ليافاردو بنتيجة 15-12.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.