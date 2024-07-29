شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ"32" لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً الثلاثاء، منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة دوري NILE، بـ 3 مواجهات لن تخلو من المتعة والإثارة، حيث يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على الداخلية، ويلتقي الإسماعيلي مع بلدية المحلة، ويستضيف فاركو نظيره بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الـ"32" لمسابقة الدوري المصري



الثلاثاء 30 يوليو

الداخلية & الطلائع..5.30 مساء

بلدية المحلة & الاسماعيلى..9 مساء

فاركو & بيراميدز..9 مساء

الأربعاء 31 يوليو

الاتحاد السكندري & انبى..9 مساء

زد اف سى & مودرن سبورت..9 مساء

الخميس 1 أغسطس

المقاولون العرب & سيراميكا.. 5.30 مساء

الأهلى & البنك الأهلى.. 9 مساء

الجمعة 2 أغسطس

الزمالك & الجونة..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الأهلى 69 نقطة من 27 مباراة

بيراميدز 69 نقطة من 30 مباراة

المصري 52 نقطة من 31 مباراة

مودرن سبورت 50 نقطة من 31 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدف

2_ حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

3_ وسام أبو على ، الاهلى، 12 هدف

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.