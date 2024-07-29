شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

وشهدت قائمة الإسماعيلى عودة الحارس أحمد عادل عبد المنعم بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، كما شهدت عودة حاتم سكر بعدما غاب عن مباراة الجونة الماضية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بلدية المحلة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى