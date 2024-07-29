شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أمجد عبد الحليم يكشف كيف فاز بميدالية ذهبية مع لاعبة السلاح الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المدرب المصري أمجد عبد الحليم مدرب النجمة الأمريكية لي كييفر لاعبة منتخب السلاح الأمريكي، عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية مع لاعبة أمريكا للمرة الثانية علي التوالي في الأولمبياد بعد الفوز في أولمبياد طوكيو والفوز في أولمبياد باريس.

قاد المدرب المصري أمجد عبد الحليم النجمة الأمريكية لي كييفر، للتتويج بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش ضمن منافسات الفردي في أولمبياد باريس 2024.

وتغلبت لي البالغة من العمر 30 عامًا على مواطنتها لاورن سكروجس بنتيجة 15-6 في المباراة النهائية، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية على التوالي، بعد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

ولعب المدرب المصري أمجد عبد الحليم دورًا كبيرًا في تأسيس لي كييفر لتصبح بطلة عالمية وأولمبية منذ نعومة أظافرها، حيث تولى مسئولية تدريبها وهي في الـ9 من عمرها في 2004، وبعد عام واحد من مهاجرته للولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

وقال المصري أمجد عبد الحليم لليوم السابع، إنه يدرب اللاعبة الأمريكية من 20 عاما وتمكن في الفوز معها بميداليتين أولمبيتين علي التوالي.

وعن أداء السلاح المصري في أولمبياد باريس، قال المدرب المصري إن السلاح المصري قدم أداءً مميزًا وأبارك لمحمد السيد علي الميدالية البرونزية وأتمني التوفيق للبعثة المصرية.