شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتبقية للأهلى وبيراميدز فى رحلة حسم لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين مباراة صعبة مع نظيره سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ16 إنتصار متتالى وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.

ورفع "المارد الأحمر" رصيده لـ69 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، متساويا مع بيراميدز بنفس عدد النقاط، لكنه يتفوق بالمواجهات المباشرة، علما بأنه لديه 3 مباريات مؤجلة.

وبات الأهلي قريبا من حسم اللقب، إذ يحتاج لحصد 12 نقطة فقط من 7 مباريات، حال تمكن بيراميدز من الفوز خلال مبارياته المتبقية.

مباريات الأهلى المتبقية

الأهلي ضد سيراميكا – الإثنين 29 يوليو – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 19.

الأهلي ضد البنك الأهلي – الخميس 1 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 32.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الأحد 4 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 23.

سموحة ضد الأهلي – الخميس 8 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 24.

الأهلي ضد زد – الأحد 11 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 25.

إنبي ضد الأهلي – الأربعاء 14 أغسطس – الساعة التاسعة مساءً – الجولة 33.

الأهلي ضد مودرن سبورت – لم يحدد بعد – الجولة 34.

مباريات بيراميدز المتبقية

يتبقى لبيراميدز 4 مباريات فقط في مسابقة الدوري بالموسم الجاري، وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية كالتالي:

ـ فاركو: 30 يوليو

ـ زد: 4 أغسطس

ـ الداخلية: 14 أغسطس

- طلائع الجيش: 17 أغسطس