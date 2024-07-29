شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الهجن يخطف الأضواء فى مهرجان العلمين بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سباق الهجن في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، متابعة كبيرة من زوار مدينة العلمين، واهتمامًا بالغًا من وسائل الإعلام وإدارة المهرجان.

وأقيم سباق الهجن في قرية سيدي عبد الرحمن، حيث يقع ميدان سباقات الهجن بالعلمين في موقع استراتيجي على الساحل الشمالي لمصر، حيث يمتد المضمار على مسافة 4 كيلومترات دائرية.

ويعتبر الميدان من أحدث ميادين سباقات الهجن في مصر، وقد تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، وفقًا لأعلى المعايير الفنية المتبعة في ميادين سباقات الهجن بالإمارات.

وتستمر الفعاليات الرياضية بقوة، منذ انطلاق المنافسات، في المهرجان، حيث تقام فعاليات متعددة ومتميزة على رأسها الرياضات المختلفة.

وتتنوع فعاليات الرياضة في مهرجان العلمين الجديدة ما بين كرة القدم الخماسية، وكرة الطائرة الشاطئية والبادل وكرة السلة وغيرها.

وحددت إدارة مهرجان العلمين الجديدة يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل، لإقامة منافسات كرة القدم لذوي الهمم والتي يقام في مدينة العلمين الجديدة.

وبحسب ما أكدته إدارة مهرجان العلمين عبر منصاتها الرسمية، فإن هذه الفعاليات ستجرى في منطقة "فيستيفال أرينا".

وانطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.