منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام الدنمارك في أولمبياد باريس 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره الدنمارك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في ثاني مباريات دور المجموعات لمنافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت منافسات أولمبياد باريس، يوم الجمعة الماضي 26 يوليو، وتختتم 11 أغسطس المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد، رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر.

واستهل منتخب مصر مواجهاته في أولمبياد باريس، بالفوز على المجر في الجولة الأولى بنتيجة (35-32).

وشهدت مواجهة مصر والدنمارك اليوم إثارة ورغبة قوية من جانب الفراعنة، خاصة في الشوط الثاني، ولكن الخصم لعب بشراسة ليحسم النتيجة لصالحه في النهاية 30-27.

وتعد هذه الهزيمة بمثابة جرس إنذار للمنتخب المصري، الذي عليه الآن التركيز على المباريات المتبقية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها، حيث يبقى الأمل قائماً في قدرة الفراعنة على العودة إلى المنافسة والتأهل إلى الأدوار النهائية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة اليد في مباراته القادمة مع فرنسا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد باريس.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لـ الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.