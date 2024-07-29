الامارات | بالتفاصيل.. مواعيد انطلاق الدوري الإماراتي وكأس رابطة المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت رابطة المحترفين الإماراتية، تواريخ وتوقيتات ذهاب وإياب الدور التمهيدي لـ "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، والجولتين الأولى والثانية لـ "دوري أدنوك للمحترفين"، للموسم الجديد 2024- 2025، والذي ينطلق في 17 أغسطس المقبل.

وتُعلن الرابطة في وقت لاحق، عن تواريخ وتوقيتات بقية الجولات في المسابقتين بناء على جدولة مشاركات أنديتنا الخارجية والتي ستتضح معالمها بنهاية أغسطس المقبل.

وينطلق الموسم الجديد 2024- 2025، بمباريات ذهاب الدور التمهيدي لـ "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" في 17 أغسطس المقبل، وذلك حسب نتائج القرعة التي نظمتها الرابطة في 6 يوليو الجاري في "مركز أبوظبي للطاقة" في أبوظبي، في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وتُلعب مباريات ذهاب الدور التمهيدي على مدار يومي السبت والأحد 17 و18 أغسطس المقبل، حيث يلتقي مساء السبت، بني ياس ودبا الحصن على ملعب بني ياس، والعروبة والنصر على ستاد دبا في الساعة 6:05، فيما تنطلق مواجهة خورفكان والشارقة في الدور ذاته، على ستاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 8:45 مساءً.

وتتواصل جولة ذهاب الدور التمهيدي مساء الأحد 18 أغسطس بمباريات، الجزيرة والبطائح على ستاد محمد بن زايد، وكلباء والعين على ملعب كلباء في الساعة 6:05، وشباب الأهلي وعجمان في الساعة 8:45 على ستاد راشد.

وتُقام جولة إياب الدور التمهيدي، يومي السبت والأحد 7 و8 سبتمبر المقبل، بمباريات دبا الحصن وبني ياس على ستاد صقر بن محمد القاسمي، النصر والعروبة بإستاد آل مكتوم، الشارقة وخورفكان مساء على ستاد خالد بن محمد السبت 7 سبتمبر، والبطائح والجزيرة على ستاد خالد بن محمد، العين وكلباء على ستاد هزاع بن زايد، عجمان وشباب الأهلي على ستاد راشد بن سعيد مساء الأحد 8 سبتمبر.

ويقضي نظام كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بمشاركة 12 فريقاً في الدور التمهيدي تَلعب مباراتين بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى الدور ربع النهائي، والانضمام إلى ناديي الوصل بطل الموسم الماضي لـ "دوري أدنوك للمحترفين"، والوحدة بطل النسخة الأخيرة لـ"كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

في المقابل، تنطلق الجولة الأولى لـ "دوري أدنوك للمحترفين"، مساء الجمعة 23 أغسطس المقبل بمباريات العروبة والنصر على ستاد دبا، الوحدة وعجمان على ستاد آل نهيان، في الساعة 6 مساءً، فيما يستقبل كلباء ضيفه الوصل في "مباراة السهرة" والتي تنطلق في الساعة 8:30 مساءً.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء السبت 24 أغسطس، بإقامة أربع مباريات تجمع شباب الأهلي والبطائح على ستاد راشد، بني ياس والجزيرة على ستاد بني ياس، في الساعة 6 مساءً، ودبا الحصن والشارقة على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والعين وخورفكان على ستاد هزاع بن زايد في الساعة 8:30 مساءً.

وتتواصل إثارة "دوري أدنوك للمحترفين"، بإقامة مباريات "الجولة الثانية" يومي الخميس والجمعة 29 و30 أغسطس المقبل، حيث تشهد الجولة مساء الخميس مواجهات الوصل ودبا الحصن على ستاد زعبيل، الجزيرة والعروبة على ستاد محمد بن زايد في الساعة 5:55 مساء، النصر وبني ياس على ستاد آل مكتوم، والشارقة وكلباء على ستاد خالد بن محمد في الساعة 8:30.

وتختتم "الجولة الثانية" مساء الجمعة 30 أغسطس بمباريات خورفكان والوحدة على ستاد صقر بن محمد القاسمي، البطائح والعين على ستاد خالد بن محمد في الساعة 5:55 مساءً، وعجمان وشباب الأهلي التي تنطلق في الساعة 8:30 مساءًَ على ستاد راشد بن سعيد.