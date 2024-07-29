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الزمالك يصل استاد عثمان أحمد عثمان استعدادًا لمواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد عثمان أحمد عثمان استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعداداً للقاء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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