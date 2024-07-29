شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا بالدوري.. وكولر يتفقد الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب عقب الوصول، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.