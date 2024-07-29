شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد.. تعرف على إحصائيات الفراعنة أمام الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم منتخب مصر لكرة اليد، مباراة مثيرة بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره الدنماركى رغم الخسارة بنتيجة 30- 27 ، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

صوب 41 تصويبة أحرز 27 هدفا بنسبة 66٪؜ أحرز من 6 أمتار 13 هدفا من 16 تصويبة أحرز من 7 أمتار 2 هدف من 2 تصويبة أحرز من 9 أمتار 7 أهداف من 14 تصويبة أحرز من الأجنحة 1 هدف من 2 تصويبة أحرز من الفاست بريك 3 أهداف من 3 تصويبات أحرز من الاختراقات 1 هدف من 1 تصويبة محمد علي 11 تصدي من 21 تصويبه بنسبه تصدي 52٪؜ كريم هنداوي 4 تصديات من 23 تصويبه بنسبه تصدي 17٪؜

وجاءت احصائيات منتخب اليد أمام الدنمارك كالتالي:

وتضم قائمة الفراعنة كلاً من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وحقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لـ الألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.