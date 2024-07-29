شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد 11 لاعبًا أمام بلدية المحلة في الدورى.. فوزى ومخلوف الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 11 لاعبًا أمام بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دورى nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد فوزى لعدم الجاهزية، عبد الكريم مصطفى للإيقاف، وعبد الله جمال، عصام صبحى، باسم مرسى، على الملوانى، محمد مخلوف لأسباب فنية، وأحمد الشيخ للإصابة، بالإضافة إلى الثلاثى محمد هاشم، كريم عرفات، أحمد محسن للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بلدية المحلة كالتالى

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، محمد نصر، محمد عمار، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، عبد الرحمن مجدى، هشام محمد، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد خطارى، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر، خالد النبريصى