شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 الدوري العام.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.



يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:



محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.