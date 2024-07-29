شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع ناشئي الزمالك بالكامل بعد اعتماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية بالكامل، بعدما تم عرض الأمر على المجلس من قبل بدر حامد رئيس القطاع، وجاء التشكيل كالتالى:

الهيكل التنظيمى لقطاع ناشئين الزمالك:

بدر حامد رئيس قطاعات الكرة

حازم إمام وإبراهيم صلاح مديران فنيان للقطاع

فريق 2005

أسامة عبد الله.. مدير فنى

عبد العال فراج.. مدرب

حسنى مسعد حسانين.. مدرب حراس مرمى

رضا محمد عبد الواحد.. إدارة الفريق

ياسين السيد ياسين.. أخصائى إصابات وتأهيل

فريق 2007أحمد رزق.. مدير فنى (مؤقت)محمد أحمد على.. مدرب مساعدمصطفى محمد إبراهيم.. مدرب حراس مرمىمجدي قاصد كريم.. إدارى فريقإبراهيم عبد الرحمن.. أخصائى علاج طبيعى فريق 2008محمد عمر.. مدير فنىأحمد عادل محمد.. مدرب مساعدأحمد عبد العزيز.. مدرب حراسخالد فوزى عمران.. إدارى الفريقمصطفى السيد.. اخصائى علاج طبيعى فريق 2009سامى عبد الحليم.. مدير فنيمعتز صلاح شبانة.. مدرب مساعدوليد عبد الكريم.. مدرب حراسنبيل أحمد محمود.. إدارى فريقأشرف محمود.. أخصائى علاج طبيعىفريق 2010عمرو مجدى.. مدير فنيإسماعيل نوح أدم.. مدرب مساعدعلى محسن.. مدرب حراسمهند ياسر.. إدارى الفريقماهر محمد.. أخصائى علاج طبيعى الهيكل التنظيمى لقطاع المدارس الأساسية

مدير المدرسة محمد مصطفى ممس

مدير إدارى قطاع الناشئين شكرى حسن

مدير إدارى المدرسة الأساسية محمد صبحي

مدير شئون القطاع البراعم والناشئين عبد الله محمد عبد الله

فريق 2011

أحمد زكريا.. مدرب الفريق

حسام جمال.. مدرب مساعد

إبراهيم محمد.. مدرب حراس مرمى

مصطفى بندارى النقيب.. إدارى

محمد صبحى عوض.. اخصائى إصابات

فريق 2012إيهاب محمد رفاعى.. مدرب الفريقأحمد محمد جمال الدين.. مدرب مساعدمحمود السيد محمود.. مدرب حراس مرمىعبد الرحمن حسين.. إدارىهشام رسلان.. أخصائى علاج طبيعى فريق 2013أحمد عبد الله توفيق.. مدرب الفريقمحمد محمد أحمد إسماعيل.. مدرب مساعدشريف فوزى محمد.. مدرب حراس المرمىأحمد محارب جمعة.. إدارىأحمد عمر عمر.. اخصائى علاج طبيعىفريق 2014محمود ياسين أحمد.. مدرب الفريقأحمد محمد ياسين.. مدرب مساعدسامح حسن مبروك.. مدرب حراس مرمىأحمد حمدى إبراهيم.. إدارىخالد عبد الرسول.. أخصائى علاج طبيعىفريق 2015محمد فوزى.. مدرب الفريقوائل إسماعيل.. مدرب مساعدمحمد على حسنى.. مدرب حراس مرمىمحمد كولا.. إدارىماهر محمد على.. اخصائى علاج طبيعىفريق 2016مصطفى عبد العظيم.. مدرب الفريقهانى سعد الدين.. مدرب مساعدمحمد على حسنى.. مدرب حراس مرمىأحمد حسنى.. إدارى اللجنة الفنية مكونة من:

أحمد عبد الحليم مدير اللجنة

وعضوية كل من.. نصر إبراهيم – مدحت مكي – حسن بصرى – السيد سلامة – مصطفى نجم – محمد وحيد – حمادة عبد اللطيف – عادل دسوقى – محمود الخواجة – سمير محمد على – نوح أدم يحيى – محمد سعيد حمزة – طلعت منصور – عماد الدين مصطفى – أحمد بدوى – محمد أحمد رفعت.