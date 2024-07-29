شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد.. موعد مباراة الفراعنة المقبلة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، للهزيمة أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهات مشواره بأولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 -9 لصالح منتخب الدنمارك، بعدما نجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية على المجر بنتيجة 35 - 32 أول أمس السبت.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة، المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، في الجولة الثالثة، حيث تلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي ومحمد علي وعمر الوكيل وعلي زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومهاب سعيد ومحمد سند وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد طارق.

وحقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، الفوز على نظيره اليابان وديا بنتيجة 32 - 26 فى البروفة الأخيرة للاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.