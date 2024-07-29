شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: كولر له قناعات غريبة والأهلى حاليا لا يحتاج كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلى، له قناعات غريبة، على الرغم من تألقه مع الفريق وتحقيقه نتائج مميزة حتى الآن، وموديست أبرز القناعات الغريبة.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "كولر دائما له بعض القناعات الغريبة ولكن أغربها التعاقد مع موديست ورحيل أحمد القندوسى والأعجب أنه مش عاوز يرجعه، مع أن الصح أن يكون فى الفريق لاعبين متنوعين فى خط الوسط، لأنه مختلف عن أكرم توفيق ومروان عطية".

وأضاف طه إسماعيل: "الأهلى لا يحتاج حاليا لكهربا، لاعب مش ضرورى تواجده فى القائمة، على عكس أحمد عبد القادر الذى يمتلك قدرات وإمكانيات صعب تواجدها فى باقى اللاعبين، لأنه عنده حلول دائما فى الملعب ومهارات كبيرة جدا تتيح له حل أى أزمة فى الملعب، وفى أوقات كتير بزود الاحتفاظ بالكرة ولكن تواجده ضرورى".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.