شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أبو جريشة: سيراميكا يمتلك قائمة يتمناها أى مدرب.. ومباراة خاصة للقندوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، أن مباراة الأهلى صعبة جدا على فريق سيراميكا، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من دورى nile.

وقال محمد صلاح أبو جريشة فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "سيراميكا يمتلك قائمة من اللاعبين يتمناها أى مدرب، لأنها تضم لاعبين بمواصفات مميزة جدا ومتنوعة، والمباراة صعبة على سيراميكا للحالة التى يعيشها الأهلى".

وأضاف أبو جريشة: "مباراة اليوم خاصة للجزائرى أحمد القندوسى الذى يسعى للرد على كولر والكلام الذى خارج بعدم الحاجة لعودته رغم المستويات المميزة الذى يقدمها، وأنا أرى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله للعودة للأهلى".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - چون ايبوكا.

لعب الأهلي مع سيراميكا سبع مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري العام موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 8 نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 2-1 أحرز للأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف.