شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع الاستعدادات النهائية للمؤتمر الكشفى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تقريراً مفصلاً عن متابعة الاستعدادات النهائية والترتيبات الجارية لانطلاق المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، بمشاركة 174 دولة، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من (17-23) أغسطس القادم بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة الحثيثة لاستعدادات مصر لاستضافة الحدث الكشفي الأبرز عالمياً.

تضمن التقرير شرحاً وافياً حول كافة جوانب الاستعدادات، بما في ذلك المنشآت والمرافق والتأكد من جاهزية القاعات وأماكن الإقامة وموقف التأشيرات للمشاركين، وحفل الافتتاح وكذلك توفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى البرنامج الزمني التفصيلي للمؤتمر، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية بجانب التنسيق الكامل مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات التي تخص المؤتمر والمشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية هذا الحدث العالمي، والذي يمثل فرصة لتسليط الضوء على الحضارة المصرية العريقة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان خروج هذا الحدث بصورة مشرفة لمصر، ونجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.