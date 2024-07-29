شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يقود هجوم المقاولون العرب فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من دوري نايل.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أسامة النجار- فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا.

خط الهجوم: محمد سالم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 29 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 49 هدفا.