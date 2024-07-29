الامارات | كلباء يهزم ضمك السعودي في ختام معسكر سلوفينيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق كلباء على فريق ضمك السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في اخر مباريات النمور الودية للمعسكر الخارجي الذي اختتم في سلوفينيا بقيادة المدرب الصولي فوك رازوفيتش وسجل هدفي النمور ياسر حسن والايطالي بيسا استعدادا للموسم الجديد لبطولة دوري ادنوك للمحترفين.

‏وفاز كلباء في مباراته الأولى على يونيرا البا الروماني 2-1، وتعادل مع ان دي بيلتينسي السلوفيني وانتهت بالتعادل

2-2 وخسر أمام الدحيل القطري 2-1.

‏بدور أشاد مدير الفريق محمد عبدالله الزعابي بالتزام جميع اللاعبين خلال المعسكر وتفانيهم خلال التدريبات البدنية والفنية وهذا ما سهل من مهمة المدرب على نقل أفكاره وتطبيقها خلال المعسكر.