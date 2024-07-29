الإصابة تضرب مدافع ريال مدريد في معسكر أمريكا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضربة قوية، خلال مران الفريق اليوم الإثنين، ضمن الجولة التحضيرية التي يخوضها الميرنجي في أمريكا.

وبحسب ما ذكره الصحفي ماريو كورتيجانا بشبكة “ذا أتلتيك”، فإن المدافع الإسباني خيسوس فاييخو، اضطر لترك المران منذ قليل.

وأضاف، الصحفي أن المدافع الإسباني يعاني من مشاكل عضلية منذ الأسبوع الماضي، ولذلك تم استدعاء الشاب خوان مارتينيز.

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وأوضح: “فاييخو لم يكمل آخر دورتين تدريبيتين مع الفريق قبل السفر للولايات المتحدة واليوم”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد فشل في التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من صفوف ليل، والذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقرر أنشيلوتي الاعتماد على فاييخو كمدافع رابع في الفريق، وعدم إبرام أي صفقة دفاعية أخرى لتدعيم صفوف الملكي.