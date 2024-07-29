جماهير الاهلي تفاجئ الشناوي في مباراة سيراميكا.. فيديو

فاجأت جماهير النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ووجهت جماهير النادي الاهلي تحية خاصة إلى محمد الشناوي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا حيث هتفت له.

وهتفت جماهير الاهلي للشناوي دعمًا له قبل ملاقاة سيراميكا كليوباترا وقالت: “ليالي ياليالي ياليالي شناوي السد العالي”.

ودخل محمد الشناوي مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بشكل أساسي في تشكيل الأحمر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز المؤجلة في الوقت الحالي.

الشناوي يعاني من تراجع في مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد إصابة والعودة إلى المشاركة من جديد.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة بعدما خاض 28 مباراة حتى الآن، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 45 نقطة.