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جماهير الاهلي تفاجئ الشناوي في مباراة سيراميكا.. فيديو

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محمد الشناوي - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

فاجأت جماهير النادي الاهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ووجهت جماهير النادي الاهلي تحية خاصة إلى محمد الشناوي خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا حيث هتفت له.

وهتفت جماهير الاهلي للشناوي دعمًا له قبل ملاقاة سيراميكا كليوباترا وقالت: “ليالي ياليالي ياليالي شناوي السد العالي”.

ودخل محمد الشناوي مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بشكل أساسي في تشكيل الأحمر ضمن منافسات الممتاز.

ويلتقي الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز المؤجلة في الوقت الحالي.

الشناوي يعاني من تراجع في مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد إصابة والعودة إلى المشاركة من جديد.

ويحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة بعدما خاض 28 مباراة حتى الآن، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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