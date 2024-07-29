رسالة من آرني سلوت تثير الغموض حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن رسالة مثيرة من الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول تثير الغموض حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول صيف 2025، ولم يجدد المصري رفقة الريدز حتى الآن.

وكان ليفربول قد تعاقد مع آرني سلوت لخلافة الألماني يورجن كلوب، الذي غادر الفريق نهاية الموسم الماضي.

وأشارت بعض التقارير أن هناك احتمالية لممغادرة محمد صلاح صفوف ليفربول، الصيف الماضي، بعد تقدم نادي اتحاد جدة بعرض خرافي لنقله إلى الدوري السعودي ورفض ليفربول ذلك العرض.

ووفقًا لـ شبكة “talksport” أن هناك رسالة من المدرب الجديد آرني سلوت في التدريبات تثير الغموض والتساؤلات حول مستقبل محمد صلاح.

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وواصل التقرير أن رسالة سلوت في تدريبات ليفربول، قبل يومين والتي سمعها الصحفيون خلال جلسة تدريبية مفتوحة في الولايات المتحدة، حيث قال: “اقتلوهم بالتمريرات”.

وتابعت أن هذا الأمر هو أسلوب سلوت في اللعب، والذي نجح من خلاله في قيادة نادي فينورد إلى الفوز بلقب الدوري الهولندي عام 2023.

وأردفت إنه يمكن أن يحد من تأثير عدد من اللاعبين الأساسيين في النادي وأبرزهم محمد صلاح الذي لم يحدد مصير مستقبله في النادي غير مؤكد.