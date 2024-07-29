الزمالك ينهي الشوط الأول متأخرا أمام المقاولون في الدوري

أنهى نادي الزمالك، الشوط الأول أمام نظيره المقولون العرب، متأخرًا بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وسجل محمد سالم، هدف المقاولون في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وأنطلقت مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم “إيشو”.

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.