أولمبياد باريس2024.. مدرب إسبانيا: سنواجه مصر من أجل الصدارة

أكد مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، سانتي دينيا، أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز على منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وقال دينيا إن منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على أوزباكستان والدومينيكان، وأنهم الآن يسعون للفوز على مصر من أجل الحصول على صدارة المجموعة.

وعلق دينيا على قرار إيقاف مدافع برشلونة، كوبارسي، أمام مصر، قائلاً إنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولي قبل بدء الأولمبياد لإعادة النظر في القرار، نظرًا لطبيعة البطولة القصيرة.

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وأعلن مدرب إسبانيا أن مارك بوبيل لن يشارك أمام مصر بسبب إصابة في القدم، ولكنهم سيحاولون استعادته للدور الثماني.

من جانبه، يكفي المنتخب المصري تحقيق التعادل مع إسبانيا لضمان التأهل إلى الدور الثاني، بينما الفوز سيؤهلهم كمتصدرين للمجموعة.

أما في حال خسارة مصر والفوز الدومينيكان على أوزباكستان بفارق هدفين، فإن ذلك سيؤدي إلى إقصاء المنتخب المصري.