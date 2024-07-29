الاهلي يحسم الشوط الأول متقدمًا على سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أنهى النادي الاهلي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو.

وسجل هدف الاهلي الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 37.

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وبدأت أحداث مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد ومحمد عبد الله.