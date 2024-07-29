لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. قندوسي يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين في مؤجلة من الجولة 19 من الدوري.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 69 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف.

يُذكر أن الأهلي خاض خلال الموسم الجاري 27 مباراة، بينما خاض بيراميدز 30 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن زد السابع.



ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - سعد سمير - خالد صبحي - احمد رمضان بيكهام

خط الوسط: إبراهيم محمد - عبد الرحمن بودي - احمد القندوسي - احمد بلحاج - صديق ايجولا.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - رجب نبيل - محمد توني - محمد عادل - صامويل أمادي - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - چون ايبوكا.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد هاني.



خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.



خط الهجوم: وسام أبو علي- أفشة - حسين الشحات.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وتقدم وسام أبو علي بهدف للأهلي بعد مرور 37 دقيقة.

وتعادل اللاعب أحمد قندوسي بهدف لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 50 ورفض الاحتفال.

وتقدم إمام عاشور للأهلي من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 64.