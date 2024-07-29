لحظة بلحظة.. المقاولون العرب2 - 1 الزمالك.. سالم وعنتر يُسجلان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجر يتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة المقاولون العرب ونظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين في مؤجلة من الجولة 19 ببطولة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع و3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المقاولون العرب المركز 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن الداخلية المتذيل و 3 نقاط عن بلدية المحلة صاحب المركز 16.

تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون العرب:

ويبدأ جوزيه جوميز المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.

تشكيل المقاولون العرب لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع : أسامة النجار - فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا.

خط الوسط: محمد مجلي - معز أفولوا - محمد عنتر - جواكيم أوجيري - عمر سافيولا .

خط الهجوم : محمد سالم.

أبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

واستغل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب تمريرة خاطئة من مدافع الزمالك أحمد الرفاعي لحارس مرماه محمود الشناوي ليُسكنها الشباك.

وأضاف محمد عنتر الهدف الثاني للمقاولون العرب بالدقيقة 53.

وقلصّ سيف الجزيري النتيجة بهدف للزمالك بالدقيقة 62 بعدما سدد أشرف روقا كرة تجاه المرمى حولها بقدمه داخل منطقة الجزاء لهدف.