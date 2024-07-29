منذ 4 سنوات.. كيف تحققت نبوءة محمد السيد صاحب الميدالية البرونزية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز المصري محمد السيد ببرونزية سلاح الشيش في أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على بطل المجر.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد سيد في أولمبياد طوكيو 2020.

وظهر محمد في الفيديو وهو يشاهد المتوجين بالميداليات الـ3 في سلاح الشيش، حيث احتل المركز الخامس.

وقال محمد السيد: "هي بس مسألة وقت وأنا هبقى على المنصة معاهم، كمان 4 سنين هشوف الفيديو ده وافتكر".

وكما وعد وتنبأ منذ 4 سنوات، فاز البطل المصري بميدالية برونزية ووقف على منصات التتويج.

اقرأ أيضًا:

درس في نيويورك ويعشق رونالدو.. من هو محمد السيد صاحب أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس؟

انتهاء مغامرة الشاب عبد الرحمن طلبة في أولمبياد باريس 2024.. ماذا قدم؟

محمد حمزة يودع منافسات سلاح الشيش من ربع نهائي أولمبياد باريس

حارس منتخب مصر لكرة اليد يوضح سبب تألق اللاعبين في الشوط الثاني ضد الدنمارك