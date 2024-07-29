تغييران في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وشهد التشكيل تغييران عن المواجهة السابقة ضد المصري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف نظيف، حيث شارك مروان عطية بدلا من كريم وليد، وأفشة بدلا من حسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي- أفشة - رضا سليم.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 19 بالدوري المصري الممتاز.