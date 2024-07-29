"شيكابالا أساسياً".. جوميز يُعلن تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين في مؤجلة من الجولة 19.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : محمد عاطف – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وجمال موتيابا ومهاب ياسر ومحمد صلاح ذكي وسامسون أكينيولا.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع و3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المقاولون العرب المركز 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن الداخلية المتذيل و 3 نقاط عن بلدية المحلة صاحب المركز 16.

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